Die Opposition im Landtag von Sachsen-Anhalt hat der Kenia-Koalition ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. In der Debatte zur Bilanz von fünf Jahren schwarz-rot-grün sprach die Linke von vielen vertanenen Chancen. Linken-Fraktionsvorsitzende Eva von Angern sagte, es sei weder die versprochene Angleichung der Ost- an die West-Renten noch die angestrebte Unterrichtsversorgung von 103 Prozent erreicht worden. Ebenso wenig sei der Investitionsstau an den Krankenhäusern hinreichend angegangen worden.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Cornelia Lüddemann räumte in der Debatte am Mittwoch heftige Schwierigkeiten der Koalition ein. Diese seien teils bis zur Substanz gegangen. Allerdings habe man bei Umwelt, Energie, Landwirtschaft gemeinsam große Fortschritte erreicht. Auch bei den Themen Klimaschutz, Umweltschutz und Artenschutz sei die Koaltition vorangekommen.

Am 24. April 2016 hatten die Landesvorsitzenden von CDU, SPD und Grünen den Koalitionsvertrag unterzeichnet. Am Mittwoch kam der Landtag in Magdeburg zu seiner letzten regulären Sitzung vor der Wahl im Juni zusammen. Bis Freitag stehen mehr als 40 Tagesordnungs-Punkte auf dem Programm. Unter anderem geht es um die Ergebnisse der sechs Parlamentarischen Untersuchungsausschüsse. Sie haben sich unter anderem mit der Wahlfälschung in Stendal, den Ungereimtheiten bei Lotto-Toto und dem Polizeieinsatz im Zuge des Halle-Anschlags befasst.