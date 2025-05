Parteitag in Magdeburg Grüne in Sachsen-Anhalt wählen neuen Vorstand

Hauptinhalt

17. Mai 2025, 19:00 Uhr

Die Grünen in Sachsen-Anhalt haben eine neue Parteispitze gewählt. Mit Susan Sziborra-Seidlitz soll eine erfahrene Landtagsabgeordnete die Partei in den Wahlkampf führen. An ihrer Seite bleibt Dennis Helmich als Co-Vorsitzender im Amt.