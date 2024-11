Nach dem Posting eines Patronen-Fotos an einen Grünen-Politiker hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen den sachsen-anhaltischen CDU-Landtagsabgeordneten Alexander Räuscher eingestellt. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Halle sieht den Vorwurf der Bedrohung und Volksverhetzung nicht erfüllt, so ein Sprecher der Zentralstelle gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT.