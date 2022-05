"Zeit, sich zu entstauben", so könnte der Slogan von Sachsen-Anhalts neuer Servicestelle für Nachwuchsgewinnung lauten. Fest steht, dass es auf jeden Fall Zeit war zu handeln, findet der stellvertretende Landesvorsitzende des Beamtenbundes, Ulrich Stock: "Wir stellen uns als Arbeitgeber Land einfach nicht gut dar. Wir haben deutliche Defizite im Social-Media-Bereich. Wir haben deutliche Defizite im Berufsfeldfinder. Wir haben uns da viel zu sehr darauf verlassen, dass die Arbeitsagentur den Leuten erklärt, was wir machen".

Beim Landkreistag teilt man diese Sorge nicht. "Wir sind natürlich auch an einer starken Landesverwaltung interessiert und das würde ich jetzt nicht in Konkurrenz sehen", sagte der Geschäftsführer des Landkreistages Sachsen-Anhalt, Heinz-Lothar Theel.

Er könne die Initiative des Landes voll und ganz nachvollziehen. Zumal in den nächsten Jahren etliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in die Rente gehen. Die Landkreise seien deshalb bereits aktiv geworden: Mit der Hochschule Harz bieten sie einen dualen Studiengang an und in den Schulen werben sie früh um Nachwuchs.