Podcast "digital Leben" Sachsen-Anhalts neue Digitalministerin Hüskens umreißt ihre Ziele

Als Ministerin für Digitales will sich Hüskens nicht nur mit Politikern austauschen, sondern sie will auch jungen Unternehmern aus der IT-Szene Gehör schenken. "Wir werden in jedem Fall Gesprächsformate suchen, um den Leuten, die Sachsen-Anhalt voranbringen wollen, zu helfen und natürlich kursieren in der Szene auch Ideen, die wir aufgreifen wollen, um Sachsen-Anhalt hier wirklich mal einen ordentlichen Pusch nach vorne zu geben."