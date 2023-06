Es ist das große Knutschen an vier Tagen. Drei Küsschen – links, rechts, links. Ständig. Besonders gern genommenes Objekt der sichtbaren deutsch-polnischen Herzlichkeit: Die Wangen von Cornelia Pieper. FDP-Frau und deutsche Generalkonsulin in Danzig – mit halbem Herzen in Halle geblieben, ihrer Heimatstadt. "Auf Bundesebene ist das deutsch-polnische Verhältnis ziemlich zum Erliegen gekommen aufgrund der Differenzen mit der PiS-Regierung", sagt Pieper und nennt als Beispiel, dass die letzten Regierungskonsultationen fünf Jahre her sind und Deutschland an der Reihe wäre, die nächsten zu organisieren.