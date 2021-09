Die Zahl der Polizeibeamten in Sachsen-Anhalt wächst.

Die Zahl der Polizeibeamten in Sachsen-Anhalt wächst.

Die Zahl der Polizeibeamten in Sachsen-Anhalt wächst. Bildrechte: dpa

In Sachsen-Anhalt arbeiten immer mehr Polizistinnen und Polizisten. Im kommenden Jahr werde die Zahl der Polizeibeamten im Vollzugsdienst deutlich höher liegen als geplant. Das erklärte ein Sprecher des Innenministeriums. Die Landesregierung hatte für 2022 demnach ursprünglich 6.400 Beamte anvisiert. Zum 1. September dieses Jahres lag der Personalstand im Vollzugsdienst nach Angaben des Sprechers bei 6281 Polizistinnen und Polizisten.

In fünf Jahren sollen 7.000 Polizeikräfte in Sachsen-Anhalt im Einsatz sein. Bildrechte: imago images / ecomedia/robert fishman

Die schwarz-rot-gelbe Landesregierung hat das Ziel ausgegeben, die Zahl in den kommenden fünf Jahren auf mindestens 7.000 zu erhöhen. Bis 2019 war der Personalbestand immer weiter zusammengeschrumpft. Das Land konnte die vielen Altersabgänge nicht mit Neueinstellungen kompensieren. "Die hohe Zahl von Ruhestandseintritten konnte durch die über 800 Polizeianwärterinnen und Polizeianwärter, die in den Jahren 2019 und 2020 ihre Ausbildung oder ihr Studium beendeten, nicht nur ausgeglichen werden, sondern überstieg diese erstmals wieder", so der Sprecher weiter. Um das 7.000er-Ziel zu erreichen, müsse das Land jährlich etwa 400 neue Beamte einstellen.