An der Fachhochschule der Polizei in Aschersleben ist offenbar eine weitere Whatsapp-Gruppe mit gewaltverherrlichenden Nachrichten aufgeflogen. Das schreibt die "Mitteldeutsche Zeitung". Eine Sprecherin des Innenministeriums bestätigte demnach, dass Nachwuchspolizisten die Gruppe gemeldet haben. Der Chat soll erst seit wenigen Monaten bestanden haben. In ihm seien "möglicherweise einige wenige gewaltverherrlichende Posts" durch Polizeischüler verbreitet worden.