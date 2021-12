Ein vergleichbarer Inzidenzwert nur für die Landespolizei lässt sich aus den Zahlen nicht bilden. Doch mit mehr als 760 bestätigten Fällen seit Mitte März 2020 sind die etwas mehr als 6.200 Vollzugsbeamten im Land überdurchschnittlich stark von Corona betroffen. Die meisten Fälle gab es bislang in der Polizeiinspektion Halle. Aus der Polizeiverwaltung und dem Tarifpersonal wurden am Donnerstag 13 bestätigte Fälle gemeldet.

Ähnlich wie das Ministerium sieht auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) momentan keinen Grund zur Sorge. Es handle sich um eine "verhältnismäßig geringe Anzahl" von Corona-Erkrankten unter den Kolleginnen und Kollegen, so der GdP-Landesvorsitzende Uwe Bachmann zu MDR SACHSEN-ANHALT.

Der Vorsitzende der GdP Sachsen-Anhalt, Uwe Bachmann, bei einer Veranstaltung im Oktober Bildrechte: MDR/Oliver Thomas

Ihm sei keine Polizeistelle bekannt, an der die Einsatzfähigkeit gefährdet sei. Das sei gerade mit Blick auf die hohe Belastung in den Nachbarländern Sachsen und Thüringen wichtig. In Sachsen sah sich eine andere Polizeigewerkschaft, die DPolG, zuletzt genötigt, angesichts hoher Infektionszahlen innerhalb der Landespolizei vor einem "Corona-Kollaps" zu warnen. Das sächsische Innenministerium sah die Einsatzfähigkeit aber ebenfalls nicht gefährdet.