Die Zahl der erfassten Straftaten in Sachsen-Anhalt ist zurückgegangen. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei insgesamt 184.183 Delikte und damit 9.626 weniger als noch 2023. Das entspricht einem Rückgang um fünf Prozent. Die Details der Polizeilichen Kriminalstatistik stellt Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) am Dienstag (14.00 Uhr) in Magdeburg vor.