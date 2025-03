Während die Zahl der erfassten Straftaten in Sachsen-Anhalt zurückgegangen ist, stieg der Anteil der ausländischen Tatverdächtigen weiter an. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei insgesamt 184.183 Delikte, begangen von 67.886 Tatverdächtigen – knapp 30 Prozent dieser Personen sind keine Deutschen. Das geht aus der polizeilichen Kriminalstatistik hervor, die Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) am Dienstag vorgestellt hat. Ungefähr jede zweite Straftat kann in Sachsen-Anhalt nach Angaben des Innenministeriums aufgeklärt werden. Die Statistik weist für 2024 eine Aufklärungsquote von 55,3 aus. Im Vorjahr lag sie bei 55,9 Prozent.