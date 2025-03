Statistik Polizei-Bilanz 2024: Insgesamt weniger Straftaten, aber mehr Jugendgewaltkriminalität und häusliche Gewalt

20. März 2025, 11:51 Uhr

In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Straftaten 2024 leicht gesunken. Gleichzeitig ist der Anteil tatverdächtiger Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit gestiegen. Das geht aus der polizeilichen Kriminalstatistik hervor, die das Innenministerium am Dienstag in Magdeburg vorgestellt hat. Betrugs- und Rauschgiftdelikte gingen zurück, häusliche Gewalt nahm weiter zu.