Regierungspartei SPD kritisiert Innenministerin

Vom Koalitionspartner SPD kommt Kritik an Zieschangs Äußerungen zur Ausländerkriminalität. "Was wir nicht brauchen, ist eine Debatte, die pauschale Schuldzuweisungen trifft oder Ängste schürt", teilte der innenpolitische Sprecher Rüdiger Erben MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag mit. Der weit überwiegende Teil der Menschen mit Migrationshintergrund werde nicht straffällig.

"Allerdings sind Straftäter in der Tendenz junge Männer, die soziale Probleme haben", so Erben. In dieser Gruppe gebe es einen deutlich höheren Ausländeranteil als in der Gesamtbevölkerung. Aus der polizeilichen Kriminalstatistik ergäben sich eine Reihe von Fragen, auf die man sich Antworten von der Innenministerin wünsche. "Warum ist Sachsen-Anhalt seit einigen Jahren das mit Abstand kriminalitätsbelastetste Flächenbundesland? Warum sind Halle und Magdeburg seit Jahren in den Top-10 der 'gefährlichsten deutschen Großstädte'?"

Anstieg bei Jugendgewaltkriminalität

Ein weiterer Aspekt der Kriminalstatistik ist die Jugendkriminalität in Sachsen-Anhalt. Sie ist – genauso wie die Gesamtkriminalität – rückläufig. Die Zahl der ermittelten jugendlichen Tatverdächtigen sank ebenfalls um 5,7 Prozent auf knapp 10.800. Gleichzeitig stieg der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen binnen eines Jahres um 9,6 Prozent auf fast 3.370. Im Bereich der Jugendkriminalität war somit fast jeder dritte Tatverdächtige kein deutscher Staatsangehöriger, genau: 31,2 Prozent. Sie kamen etwa aus Syrien (1.182), Afghanistan (345) und der Ukraine (287).



Auffällig ist aber ein Anstieg bei der Jugendgewaltkriminalität. Diesen gibt es seit 2021. Im vergangenen Jahr erfassten die Beamten fast 1.390 Fälle etwa von gefährlicher oder schwerer Körperverletzung und Raubdelikten – das waren 50 Fälle mehr als noch 2023. Und auch hier sind immer mehr Menschen ohne deutschen Pass als Tatverdächtige im Fokus: Die Polizei machte ein Plus von 38 Prozent aus. Jeder dritte Tatverdächtige gehörte im Bereich der Jugendgewaltkriminalität 2024 dieser Gruppe an (33 Prozent).

Die Zahlen sind für Innenministerin Tamara Zieschang ein Alarmsignal. Und so soll eine Arbeitsgruppe mit dem Titel "Bekämpfung von Jugendkriminalität in Sachsen-Anhalt" Strategien erarbeiten. Beteiligt sind Experten aus Innen-, Bildungs-, Sozial- und Justizministerium. "Kriminelle Karrieren müssen mit allen Mitteln des Rechtsstaates geahndet und beendet werden", sagte Zieschang.

Rückgang bei Enkeltrick und Schockanruf

In der neuen Kriminalstatistik macht sich zudem ein Rückgang von Betrugsdelikten und Rauschgiftkriminalität bemerkbar. Beim Waren- und Warenkredit-Betrug beispielsweise gingen die Zahlen erheblich zurück um gut 27 Prozent. Nach 11.915 Fällen im Jahr 2023 waren es jetzt nur noch 8.677.