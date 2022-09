Um Streitfälle über Polizeigewalt besser aufklären zu können, soll Sachsen-Anhalt im kommenden Jahr einen Polizeibeauftragten erhalten. So sieht es der Plan der Landesregierung vor. Derzeit befänden sich die Staatskanzlei und das Innenministerium in der Abstimmung dazu, teilte ein Regierungssprecher am Mittwoch auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mit.