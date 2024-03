Gustav von der Mielitzer Meute sind seine zehn Jahre nicht anzumerken. Wie ein Junghund zieht der Bayerische Gebirgsschweißhund an der Leine; René Mechel hat am anderen Ende ordentlich zu tun, um ihn zu halten. Einzig ein paar graue Härchen an der Schnauze zeugen von Gustavs fortgeschrittenem Alter. Seine zehn Hundejahre entsprechen etwa siebzig Menschenjahre – Zeit für den Ruhestand.

Erster Personenspürhund bei Sachsen-Anhalts Polizei

"Gustav ist der erste Personenspürhund in Sachsen-Anhalt", erzählt Hundeführer René Mechel, während Gustav kräftig an der Leine zieht und eine Spur am Boden verfolgt. "Das Projekt ist 2013 gestartet worden, und am 18. Dezember hatte ich Gustav praktisch als Geschenk unterm Weihnachtsbaum". Als erster Jagdhund sollte Gustav seine Supernase dafür einsetzen, gezielt Spuren zu folgen und nach Menschen zu suchen. Als Jagdhund ist die Rasse normalerweise im Einsatz. Eine Hundenase ist der menschlichen um Welten überlegen: während der Mensch gerade mal über fünf Millionen Riechzellen verfügt, sind es beim Hund je nach Rasse bis zu 220 Millionen.

Gustav hat Leben gerettet. Mehrfach. Allein ein gerettetes Menschenleben wiegt die zweijährige Ausbildung mehr als auf. René Mechel Ausbilder Diensthundführerschule

Hundenasen im Dienste des Menschen

Bevor die Hunde in Dienst gestellt werden können, werden sie zwei Jahre lang in Pretzsch ausgebildet. Auch Gustav hat diese Ausbildung absolviert. Sein Hundeführer René Mechel zog extra von Quedlinburg nach Pretzsch, um das Pilotprojekt mit den Jagdhunden, die als atypische Personenspürhunde ausgebildet werden, zu begleiten. Es folgten Prüfungen und acht Jahre im Dienste der Polizei. Dabei absolvierte Gustav bis zu seiner Pensionierung am 21. Dezember 2023 243 Einsätze, fand 23 vermisste Personen und 17 flüchtige Straftäter. "Gustav hat Leben gerettet", betont René Mechel, "mehrfach".

Über 2000 Einsätze im Jahr