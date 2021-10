Etwa 200 geladene Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Saal des Maritim Hotels Magdeburg, viele weitere digital zugeschalten per Livestream im Intranet der Polizei. Das "Forum gegen Antisemitismus - Wissen schafft Verständnis" war das erste dieser Art in Sachsen-Anhalt und stoß am Mittwoch auf großes Interesse. Vorwiegend als Fortbildungsveranstaltung für die Landespolizei konzipiert, waren auch Vertreterinnen und Vertreter von Polizeihochschulen anderer Bundesländer, von Jüdischen Gemeinden oder Opferverbänden geladen. Das Forum: eine Konsequenz aus der mehrfach geäußerten Kritik an Polizei und Innenministerium zum Umgang mit Antisemitismus, insbesondere seit dem Anschlag von Halle und Wiedersdorf am 9. Oktober 2019.

Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) erklärte in ihrer Rede deutlich, was sie von Beamtinnen und Beamten der Landespolizei erwarte. Bildrechte: MDR/Oliver Thomas So machte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) gleich nach der Eröffnungsrede des sächsischen Landesrabbiners Zsolt Balla deutlich, "dass der Schutz jüdischen Lebens und jüdischer Einrichtungen in Sachsen-Anhalt und in der Bundesrepublik Deutschlands für mich nicht verhandelbar ist." Für Antisemitismus sei in der Gesellschaft und auch der Polizei kein Platz. "Ich erwarte von allen Kolleginnen und Kollegen in der Landespolizei, dass im dienstlichen und im privaten Umgang antisemitische, rassistische oder fremdenfeindliche Äußerungen unterlassen werden," so die Ministerin weiter.

Fehlende Emphatie und Antisemitismusvorwürfe

Forum ein Baustein von vielen

Benjamin Steinitz von der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) lobte das Forum als vorbildhaft. Bildrechte: MDR/Oliver Thomas "Das Anerkennen von Fehlern und Missständen in den eigenen Behörden ist Ausgangspunkt für Veränderungen", sagte Benjamin Steinitz, Geschäftsführer der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS), am Rand des Forums MDR SACHSEN-ANHALT. Er selbst war als Redner eingeladen, um den Teilnehmenden Einblicke in die Arbeit von RIAS und ihre Erkenntnisse zu Antisemitismus in der Gesellschaft zu geben. "Insofern können wir da sehr positiv draufschauen. Wenn ich mir zum Beispiel die Aussagen vom ehemaligen Innenminister anschaue, auch direkt nach dem Anschlag, dann haben wir das zum Beispiel deutlich vermisst." Das Forum lobte Steinitz als vorbildhaft. "Natürlich ist es mit so einer Veranstaltung nicht getan. Wir müssen konsequent in die Aus- und Fortbildung mit Blick auf Verständnis für die Betroffenenperspektive, ein bessers Verständnis von spezfischen aktuellen Erscheinungsformen von Antisemitismus in der Gegenwart abzielen."