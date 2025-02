Neben Gewalt und rechtsextremen Netzwerken sind auch Korruptionsfälle dokumentiert: 2023 verschwanden 13.000 Euro aus einem Polizeirevier im Salzlandkreis , in Stendal steckten Beamte Bußgelder in die eigene Tasche oder nahmen " Schmiergelder für die Kaffeekasse " entgegen. Ein Polizist wurde zu einer Geldstrafe verurteilt.

Im März 2024 – am Frauentag – wurde auf einer Polizeiveranstaltung in Stendal der Film "In guten Händen" gezeigt, der die Erfindung des Vibrators thematisiert. Beamtinnen verließen empört die Veranstaltung. Der Fall wurde im Landtag diskutiert, SPD-Politiker Erben sagte dazu: "Die Leute, die das veranlasst und die Vorgesetzten, die das geduldet haben, müssen sich fragen lassen, ob sie noch alle Latten am Zaun haben."