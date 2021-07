Landtagswahl Sachsen-Anhalt Was für ein Problem haben die Grünen eigentlich?

"Das ist zu wenig – das war mein erster Gedanke, das ist deutlich zu wenig", sagt Olaf Meister von den Grünen und verweist gleich noch darauf, dass die 5,9 Prozent das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte der Grünen im Land sind. Besser seien sie nur kurz nach der Atomkatastrophe in Fukushima gewesen, so Meister. 2013 in den Landtag nachgerückt, 2016 wiedergewählt, Chef des Finanzausschusses und auch jetzt von Wählerinnen und Wählern bestätigt.