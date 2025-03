Unter dem Motto "Menschenwürde schützen" haben am 17. März die Internationalen Wochen gegen Rassismus begonnen. Nach Angaben der Arbeiterwohlfahrt (AWO) sind bis zum 30. März bundesweit zahlreiche Veranstaltungen geplant, die sich mit Rassismus, Antisemitismus und gesellschaftlicher Ausgrenzung auseinandersetzen. Die Aktionswochen wollen ein Zeichen für Vielfalt und Zusammenhalt setzen. Dazu sind in mehreren Städten unter anderem Theateraufführungen, Lesungen und Workshops geplant.



In Magdeburg organisiert die Stadtbibliothek Workshops für Jugendliche, in denen Erfahrungen mit Rassismus thematisiert werden. Lesungen beschäftigen sich mit Schach als verbindendem Element zwischen Kulturen und mit Musik. Ein zentrales Ereignis ist die Kundgebung auf dem Alten Markt am kommenden Freitag, dem Internationalen Tag gegen Rassismus.



In Genthin wurde die Aktionsreihe heute mit einer Kunstaktion eröffnet: Hier soll ein überdimensionaler Kranich gefaltet werden als Zeichen für Vielfalt und Zusammenhalt. Außerdem können Interessierte im AWO-Treff in der Stadt bei einem Workshop über Hass im Netz und Fake News diskutieren. Zusätzlich rücken Vorträge gesellschaftliche Ungleichheiten und Diskriminierung im Alltag in den Fokus.



Auch Wittenberg beteiligt sich mit einer Veranstaltung zu Alltagsrassismus an dem Projekt. Die Internationalen Wochen gegen Rassismus finden in diesem Jahr bundesweit zum 50. Mal statt.

