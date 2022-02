Die Landtagsfraktionen in Sachsen-Anhalt üben Kritik an dem Vorgehen Russlands gegen die Ukraine. Sie fordern teils deutlich Sanktionen gegen Russland, sprechen sich aber auch für Gespräche mit Präsident Putin aus. Beim Stopp der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 sind die Fraktionen teils unterschiedlicher Meinung.

CDU-Fraktionschef Siegfried Borgwardt ist der Überzeugung, dass Putin der Aggressor in dem Konflikt sei. Borgwardt sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die beschlossenen Sanktionen gegen Russland seien angemessen. Was die Energieversorgung angeht, es sei klar, dass man von den fossilen Energien wegkomme. Solange es aber noch Kraftwerke gebe, die 30 Jahre im Bestand seien, müsse man überlegen, sie in so einer Situation weiter zu betreiben.