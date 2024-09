Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Markus Schreiber

Landtagswahlen in Brandenburg SPD in Sachsen-Anhalt: "Aus der Wahl in Brandenburg lernen"

23. September 2024, 19:03 Uhr

In Brandenburg hat Ministerpräsident Dietmar Woidke mit seiner SPD die Landtagswahl am Sonntag gewonnen. Die SPD in Sachsen-Anhalt will daraus für die eigene Landtagswahl in zwei Jahren lernen. Das BSW in Sachsen-Anhalt bezeichnet das gute Abschneiden in Brandenburg als Rückenwind.