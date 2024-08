Schwierigkeiten mit dem landeseigenen IT-Dienstleister Dataport sorgen dafür, dass die Justiz in Sachsen-Anhalt nun selbst eine digitale Infrastruktur errichtet. In der auswärtigen Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags am Mittwoch im Justizzentrum Halle erklärte Justizministerin Franziska Weidinger (CDU), Dataport sei aktuell nicht in der Lage, die benötigte digitale Infrastruktur aufzubauen.