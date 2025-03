Die Martin-Luther-Universität in Halle hatte als Reaktion auf die Kleine Anfrage der Linken angegeben, dass es in Halle 2023 und 2024 keine Vorfälle im Sinne der Abfrage gegeben habe. Allerdings schreibt die Uni von "Graffiti-Beschmierungen an universitären Objekten" in "wenigen Fällen". Der rechte Hintergrund der Beschmierungen sei allerdings nicht eindeutig gewesen, da es sich nicht um verfassungsfeindliche Symbole gehandelt habe. Die Graffiti seien sofort entfernt und nicht zur Anzeige gebracht worden.



Eine kleine Ergänzung hat Ferdinand Kirchfeld, Co-Vorsitzender des Studierendenrates der MLU. Er erzählt von Vorfällen an der Schnittstelle zwischen Uni- und Privatleben. So habe es in Halle beispielsweise auf einer Demo "am Vorabend des feministischen Kampftages", die von Studierenden mitorganisiert und vom Studierendenrat finanziell unterstützt worden sein, Übergriffe von mutmaßlich Rechtsextremen gegeben. Die subjektive Wahrnehmung vieler Studierender in seinem Umfeld sei, dass solche Übergriffe in den letzten Jahren "parallel zum Wahlerfolg der AfD", so Kirchfeld, zugenommen hätten.



Auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT schreibt eine Sprecherin der Universität, es gebe an der Uni "etablierte Verfahren" und eine Richtlinie zum Schutz vor Diskriminierung, Belästigung und Gewalt, außerdem seit 2018 eine Präventions- und Beratungsstelle Antidiskriminierung: "Die Stelle informiert, analysiert, sensibilisiert zu den Themen, sie entwickelt entsprechende Verfahren weiter, sie berät vertraulich und anonym." Dabei gebe es auch Kooperationen mit externen Beratungsstellen wie der Mobilen Opferberatung Sachsen-Anhalt. Auf ihrer Website hat die MLU einen Leitfaden für den Umgang mit Gewalt und Diskriminierung veröffentlicht.



Studierendenrats-Sprecher Kirchfeld lobt, die Uni habe Anlaufstellen gegen Diskriminierung im Allgemeinen in den letzten Jahren ausgebaut. Seiner persönlichen Meinung nach seien die aktuell vorhandenen Strukturen allerdings noch nicht ausreichend. So arbeiteten beispielsweise manche Beratende zusätzlich auch in anderen Funktionen für die Universität. Die Doppelrolle könne eine vertrauensvolle Beratung erschweren. Die Uni selbst hatte MDR SACHSEN-ANHALT keine Informationen zu möglicherweise bestehenden Doppelrollen oder zur langfristigen Finanzierung der benannten Strukturen zukommen lassen.



In der Vergangenheit hatte an es an der MLU durchaus rechtsextremistische Vorfälle gegeben. Denn die rechtsextreme Identitäre Bewegung hatte in Halle ein Hausprojekt betrieben – ganz bewusst direkt gegenüber mehrerer Unigebäude. Studierende hatten von Angriffen durch die Rechtsextremen berichtet. Weil mehrere der Aktivistinnen und Aktivisten auch an der Universität eingeschrieben waren und Lehrveranstaltungen besuchten, hatte die Universität davon gesprochen, einen Leitfaden für das Lehrpersonal erarbeiten zu wollen. Einen solchen Leitfaden erwähnte die Pressestelle der Universität auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT allerdings nicht. Das Haus der Identitären Bewegung in Halle besteht nicht mehr.

Bildrechte: picture alliance / imageBROKER | Andreas Vitting