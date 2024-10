Nach dem neuen Gesetz soll ab August 2027 eine Mindestschülerzahl pro Schuljahrgang in Grund- und Gemeinschaftsschulen gelten. In den drei kreisfreien Städten Halle, Magdeburg und Dessau-Roßlau soll sie bei 25 liegen. Auf dem Land ist für Grundschulen die Mindestgröße von 15 Schülern geplant, 20 an Sekundar- und Gemeinschaftsschulen sowie 25 an Gesamtschulen und Gymnasien. In einem ersten Entwurf hatte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) auch auf dem Land höhere Schülerzahlen geplant. Nach Einwänden – unter anderem des Landkreistages – war das aber verworfen worden.