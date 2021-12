Sehr gut findet er hingegen, dass das Kinderförderungsgesetz vorerst in seiner jetzigen Form weitergeführt werde. "Die hätten das jetzt wieder einstreichen können, haben es aber nicht getan."

Und auch die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest habe unter dem neuen Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) wieder Priorität gewonnen. Kirchner geht alles aber noch zu langsam: Container für verendetes Wild müssten präventiv besser im Land verteilt, Kontrollen an Autorasthöfen und Parkplätzen erhöht werden. "Es ist wichtig, dass das Thema vom Tisch kommt."

Dass seine Fraktion in der neuen Legislatur stärker von allen fünf anderen Fraktionen ausgegrenzt wird, sei zwar gegen die "parlamentarischen Gepflogenheiten", Kirchner will sich aber damit abgefunden haben. Der Landesverband der AfD wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Dagegen wehrt sich die Partei juristisch.

Anmerkung der Redaktion: Seit Beginn der Pandemie wurde bei etwas weniger als einem Zehntel der Bevölkerung Sachsen-Anhalts eine Infektion nachgewiesen. Das Land hat die dritthöchste Sterberate aller Bundesländer. In der vierten Welle waren zwischenzeitlich 35 von 42 Intensivstationen im eingeschränkten oder teilweise eingeschränkten Betrieb. Laut Sozialministerium mussten allerdings, anders als in Bayern, Thüringen und Sachsen, keine Patienten in andere Bundesländer verlegt werden.

Die Linke: Landesregierung "verliert immer mehr Menschen"

In der Corona-Politik habe es an Transparenz gemangelt, die Entscheidungen seien weiterhin nicht gut kommuniziert worden. "Die Landesregierung verliert durch ihr Agieren immer mehr Menschen." Auch habe man ein Angebot der Leopoldina zu einer engeren fachlichen Beratung ausgeschlagen.

Der Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne wirft von Angern vor, keinen wirklichen Überblick über die Impfstoffverteilung im Land zu haben. Bildungsministerin Eva Feußner habe es nicht geschafft, alle Schulen mit Luftfilteranlagen und CO2-Ampeln auszustatten. Auch sei unklar aus ihrer Sicht, warum so viele Lehrerstellen freibleiben.

Die zusätzlichen Millionen, die die Koalition mit dem Corona-Sondervermögen in Digitalisierung stecken will, würden auch für Kinder und Jugendliche benötigt. Die Linken-Politikerin sorgt sich, dass nicht genug getan werde, um deren psychosoziale Belastung in der Pandemie dauerhaft aufzufangen.

"Ich schäme mich auch nicht zu sagen: Wir hätten noch mehr Schulden aufnehmen können", sagt die Linken-Politikerin. Immerhin sei Geld derzeit billig am Finanzmarkt zu besorgen.

Aufgrund der schwierigen Haushaltslage vieler Kommunen sieht ihre Fraktion auch die Schulsozialarbeit nicht abgesichert. Die Kommunen müssen demnächst einen Eigenanteil an der Finanzierung der Maßnahmen übernehmen.

Bündnis 90/Die Grünen: "Offenbar Power verbraucht"

100 Tage Schwarz-Rot-Gelb bedeuten für Cornelia Lüddemann und ihre Grünen 100 Tage Regieren ohne sie. In der Oppositionsrolle hat sich die Fraktionsvorsitzende schnell eingefunden. "Ich höre immer nur, wir müssten warten: auf den Bund, auf die nächste Gesundheitsministerkonferenz", fasst sie die Corona-Politik der Landesregierung zusammen. Und wenn dann agiert werde, würden die rechtlichen Möglichkeiten nicht voll ausgenutzt. "Das ist ein absolutes Desaster", so Lüddemann.

Leiden würden darunter aus ihrer Sicht vor allem Schulkinder. So fehlten bis heute ausreichend Luftfilteranlagen in den Klassenräumen. Gründlich schiefgelaufen sei die Kommunikation rund um den teilweisen Wegfall der Präsenzpflicht an Schulen. "Fragen Sie mal fünf Eltern, dann haben Sie 18 Meinungen, wie das jetzt zu handhaben sei."

"Dramatisch" findet die Grüne die Situation beim Strukturwandel und dem Kampf gegen die Klimakrise. Vor allem ein Vorstoß von Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) ist ihr sauer aufgestoßen. Schulze hatte eine Debatte über längere Laufzeiten für Atomkraftwerke angestoßen, um mögliche Stromengpässe abzufangen. Eine "Scheindebatte" nennt Lüddemann das.

Auch sei nicht erkennbar, wie sich Ministerpräsident Haseloff in solche Konflikte einbringen würde, trotz seines Erfolgs bei der Landtagswahl. "Offenbar ist die Power da verbraucht."