Einen schnellen Ausstieg aus den Corona-Beschränkungen wird es in Sachsen-Anhalt nicht geben. Die Koalition sei sich einig, alles zu tun, was möglich sei, ohne etwas aufs Spiel zu setzen, erklärte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung. Voraussetzung sei, dass die Infektionszahlen nicht allzu stark ansteigen.