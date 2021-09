Nicht mehr in seine Verantwortung fällt die Wirtschaft. Das soll künftig in CDU-Händen liegen. Als Minister gilt der CDU-Landeschef, Sven Schulze, als gesetzt. Willingmann soll nach dem Willen der SPD allerdings stellvertretender Ministerpräsident werden.

Die SPD geht in diesen Tagen in die detaillierte Planung zur Regierungsbildung mit CDU und FDP. Denn: Zuvor haben die Sozialdemokraten in ihrem Mitgliederentscheid mehrheitlich für eine Koalition mit CDU und FDP gestimmt. Diese Abstimmung galt als größte Hürde auf dem Weg zur neuen Landesregierung, weil die Stimmung in der SPD gemischt war. Insbesondere der Umstand, dass Armin Willingmann das Wirtschaftsressort an die CDU abgibt, rief viel Kritik hervor.