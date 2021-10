Haseloff wies dabei auch auf Sachsen-Anhalts Kompetenz im Bereich Grüner Wasserstoff hin. "Schon heute kommen 50 Prozent des in Deutschland produzierten Wasserstoffs aus Sachsen-Anhalt."

Haseloff zufolge will die Landesregierung in den kommenden Jahren vor allem den ländlichen Raum in Sachsen-Anhalt als eigenständigen Lebens- und Wirtschaftsraum stärken. Hier sei vor allem die Landwirtschaft ein wichtiger Motor: "Sie ist die Grundlage für eine starke Ernährungswirtschaft und sichert Arbeitsplätze."