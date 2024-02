Festakt und militärische Ehren Gegründet wurde das "Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold" am 22. Februar 1924 als überparteiliches Bündnis, und zwar in Magdeburg. 100 Jahre später wurde deshalb am Donnerstag groß Jubiläum gefeiert – mit einer Feierstunde im Magdeburger Landtag und Gästen aus der Bundespolitik, mit einer neuen Gedenkstele auf dem Domplatz und mit militärischen Ehren der Bundeswehr. Neben Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) waren unter anderem die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken und Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) in Magdeburg vor Ort. Im Landtagsgebäude wurde am Donnerstag zudem eine Ausstellung mit dem Titel "Für Freiheit und Republik!" eingeweiht. Bereits am Morgen hatte eine Andacht im Magdeburger Dom stattgefunden.