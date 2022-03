Die Behörden beschäftigen dabei nicht nur die Waffenbesitzer. So wurden 2021 in zehn Fällen Ermittlungen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Kennzeichenmissbrauchs oder des Veränderns von amtlichen Ausweisen aufgenommen, in 13 Fällen wegen Körperverletzung. Tätliche Angriffe auf Polizeibeamte oder Behördenmitarbeitende wurden in sieben Landkreisen und kreisfreien Städten registriert.