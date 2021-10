Ob das Treffen mit dem niederländischen Königspaar, die Gedenkfeier für die Opfer der Corona-Pandemie oder die Eröffnung des Internationalen Museumstags: Reiner Haseloffs Kalender als Bundesratspräsident war ein Jahr lang prall gefüllt. Jetzt endet seine Zeit in einem der ranghöchsten Ämter der Bundesrepublik. Doch Haseloff war in dieser Rolle oft mehr Realpolitiker denn Diplomat. Der Wittenberger würde dazu vielleicht sagen: Die Zeiten wollten es so.

Amtszeit im Zeichen von Corona: Ein maskierter Haseloff nimmt am 6. November 2020 erstmals auf dem Sitz des Bundesratspräsidenten platz Bildrechte: dpa

Schon seine Antrittsrede am 6. November widmete Haseloff dem entscheidenden Thema seiner Ratspräsidentschaft: der Corona-Pandemie. Am Morgen hatte das Robert-Koch-Institut über 21.000 Neuinfektionen gemeldet. Deutschland war mitten drin in der zweiten Welle. Eine Gefahr, der man ohne den Förderalismus und die Länder nicht begegnen könne, so Haseloff. Das Virus müsse in einer Großstadt "anders bekämpft werden als in dünn besiedelten Regionen". Drei Monate schob er nach: "Passgenaue Maßnahmen" könnten nur "vor Ort" gefunden werden.