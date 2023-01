Die Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt bedauerte in einer Stellungnahme diese Entscheidung. "Die Bundeshilfen reichen bei Weitem nicht aus, die inflationsbedingten Kostensteigerungen zu decken", hieß es. Die Krankenhausgesellschaft hatte finanzielle Unterstützung für Kliniken in Not gefordert, um Insolvenzen zu vermeiden.