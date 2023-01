In Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr mehr als 1.800 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts hervor. Umgerechnet auf 100.000 Einwohner ist Sachsen-Anhalt demnach vergleichsweise schlecht durch die Pandemie gekommen. Nur in Thüringen gab es relativ betrachtet mehr Todesopfer. Dort starben 106 von 100.000 Menschen an oder mit Covid, in Sachsen-Anhalt waren es 86. (Stand: 1. Januar 2023)