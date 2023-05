Mit Blick auf die Landtagswahl in drei Jahren habe sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin nun genügend Zeit, sich in das Amt einzuarbeiten, begründete Striegel seinen Schritt.

Der Abgeordnete aus Merseburg (Saalekreis) war in den vergangenen Jahren vor allem aus den Reihen der AfD-Landtagsfraktion immer wieder scharf angegriffen worden. Damit habe seine Entscheidung aber nichts zu tun, sagte Striegel. "Ich habe meine Arbeit immer so verstanden, dass ich für die Demokratie Stellung beziehe", sagte er. Er nehme derzeit eine Tendenz "zu einer bedenklichen Selbstverzwergung des Landtags" wahr, hieß es in seiner Erklärung.

Auch die Landesvorsitzenden der Grünen, Dennis Helmich und Madeleine Linke, dankten Striegel in einem gemeinsamen Statement. "Der Aufbau der ersten Fraktion nach einer langen Periode der außerparlamentarischen Opposition ab 2011, über die grüne Regierungsbeteiligung bis hin zu erneuten Stabilisierung in der Opposition seit der vergangenen Landtagswahl 2021, keine dieser Phasen unserer Landtagsfraktion wäre ohne den immensen Beitrag von Sebastian Striegel als Parlamentarischer Geschäftsführer vorstellbar gewesen."

Striegel übte das Amt des Parlamentarischen Geschäftsführers seit 2011 aus – sowohl in der Opposition als auch in der schwarz-rot-grünen Koalition von 2016 bis 2021. In dieser Zeit geriet er auch in die Kritik der Partner CDU und SPD. Für Ärger sorgte unter anderem, dass der Grünen-Abgeordnete gemeinsam mit einer Oppositionspolitikerin Kleine Anfragen an die Landesregierung stellte. Auch eine Rede, mit der Striegel damals die umstrittene Besetzung eines Hauses in Halle durch linke Aktivisten verteidigte, belastete das Koalitionsklima.