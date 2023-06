In der Diskussion um die Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben sich Landespolitiker in Sachsen-Anhalt am Donnerstag für Reformbemühungen und einen regionalen Fokus in der Berichterstattung ausgesprochen. In der Sitzung der sogenannten Enquete-Kommission im Landtag, die Reformvorschläge für die Sendeanstalten erarbeiten soll, war am Donnerstag unter anderem Tim Herden, Landesfunkhausdirektor von MDR-SACHSEN-ANHALT, zu Gast.