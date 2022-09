MDR-Mitarbeitende fordern mehr Teilhabe in offenem Brief Zwei Vorgänge mit MDR-Bezug wurden am Rande der Debatte erwähnt: der überraschende Rücktritt der ehemaligen Landesfunkhausdirektorin in Sachsen-Anhalt, Ines Hoge-Lorenz, und die Gutachtertätigkeit des ehemaligen Landesrechnungshofspräsidenten und KEF-Mitglieds Ralf Seibicke für den MDR in den Jahren 2016 und 2017. In letzterer Angelegenheit erwägen Abgeordnete mehrerer Fraktionen derzeit die Einrichtung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Seibicke und die MDR-Leitung verteidigen die Vergabe als korrekt und im Einklang mit damals geltenden Richtlinien.



Am Mittwoch hatten sich 75 feste und freie Beschäftigte des MDR in Sachsen-Anhalt an die Intendantin Karola Wille gewandt. In einem Offenen Brief fordern sie mehr Teilhabe an zukünftigen Personalentscheidungen und eine "neue Form der Kommunikation bei MDR-kritischen Themen".



Von einem MDR-Sprecher hieß es dazu am Donnerstag, man verstehe die Verunsicherung im Funkhaus Sachsen-Anhalt. Zwischenzeitlich seien "sehr viele Fragen" in zwei Mitarbeiterversammlung beantwortet worden.