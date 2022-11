Debatte um Sozialleistungen und Arbeitslosigkeit Was das Bürgergeld für Sachsen-Anhalt bedeuten könnte

Etwa zwei Drittel der Erwerbslosen, rund 55.000, sind allerdings derzeit langzeitarbeitslos . Und um die wieder in "Lohn und Brot" zu bekommen, auch hier der Zusammenhang von Arbeit und Essen, sollte Hartz 4 eben nicht nur fördern, sondern auch fordern. Wer sich nach Ansicht der Jobcenter unwillig zeigt, der muss mit Sanktionen rechnen. Der Erfolg darf allerdings bezweifelt werden. Zwar sank auch in Sachsen-Anhalt die Zahl der Langzeitarbeitslosen, vor allem jedoch, weil viele von ihnen nunmehr als Rentner Geld vom Amt bekommen. Sie sind also aus der Statistik gefallen.

Wie viele der Betroffenen tatsächlich Müßiggänger sind, ist eine Debatte, die gerne geführt wird, aber wenig zielführend ist. Denn der erhöhte Druck, schon beim Versäumen eines Termins droht ja eine zehnprozentige Kürzung der Bezüge, hat kaum zu neuen Beschäftigungen geführt. Es mag Menschen geben, die sich im System eingerichtet hätten, so Sozialrechtlerin Anne Lenze, aber das sei kein Grund, die Sanktionen aufrecht zu erhalten: "Wenn man genauer hinschaut, dann sind das Menschen, die sich in der Regel komplett aufgegeben haben, weil sie wahrscheinlich auch überhaupt keine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben. Selbstwertgefühl im Keller, keine Qualifizierung, so dass sie irgendwie einen einigermaßen bezahlten Job bekommen könnten. Also dass die sich dann in Anführungszeichen einrichten in der Situation mit Hartz IV, das scheint es schon zu geben. Aber ich glaube, dass die auch nicht in dieses System reingehören. Die müssten eigentlich in die Sozialhilfe, weil sie auch wirklich nicht vermittlungsfähig sind."