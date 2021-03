Kampf gegen Pandemie Land berät zu Oster-Lockdown - Entscheidung am Nachmittag

Die Landesregierung entscheidet am Dienstag, wie die nächsten Pandemie-Maßnahmen aussehen. Nach einer Kabinettssitzung wird Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) die Ergebnisse am Nachmittag auf einer Pressekonferenz verkünden. In der Nacht zum Dienstag konnte sich Sachsen-Anhalt bei den Bund-Länder-Gesprächen nicht mit der Forderung nach Lockerungen im Tourismus durchsetzen.