Am 6. März wollen die Beteiligten die Zielvereinbarungen unterschreiben. In den Vereinbarungen geht es auch um strukturelle Veränderungen an den Hochschulen des Landes. An der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg soll ein neuer Bachelorabschluss "Bachelor of Laws" entstehen. Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg soll internationaler werden und einen neuen Hochschulentwicklungsplan vorlegen. Die Hochschule Anhalt soll duale Studienangebote ausbauen.