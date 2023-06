"Es ist verwunderlich, wie der Eindruck entstehen kann, dass Deutschland zu viel Geld für Sozialleistungen ausgibt. Schaut man sich die Armutszahlen an, gewinnt man nämlich ein ganz anderes Bild. Derzeit sind in Deutschland 14,1 Millionen Menschen armutsgefährdet – das ist ein trauriger Höchststand. Besonders besorgniserregend ist die Tatsache, dass die Zahl der armen Kinder immer weiter steigt. Mehr als 2,9 Millionen, also jedes fünfte Kind, wächst hierzulande in Armut auf."