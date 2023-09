Linke und Grüne im Landtag von Sachsen-Anhalt haben den nächsten Schritt für ein Abwahlverfahren gegen Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) unternommen. Die Vorsitzende der Linksfraktion, Eva von Angern, sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag, die Abgeordneten aller demokratischen Parteien würden in den kommenden Tagen angeschrieben. Es gehe um eine Unterschriftenaktion. Grünen-Fraktionschefin Cornelia Lüddemann hatte zuvor erklärt, die sogenannte Balkonaffäre sei der vorläufige Höhepunkt in einer Reihe von Verfehlungen Schellenbergers.