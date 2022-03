Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) hat ukrainischen Kriegsflüchtlingen unbürokratischen vorübergehenden Schutz im Land zugesichert. Bisher seien in Sachsen-Anhalt etwa 1.570 Menschen aus der Ukraine aufgenommen worden, darunter auch 129 Kinder im Kindergarten- und 248 Kinder im schulpflichtigen Alter, sagte die Ministerin am Dienstag.

In kurzfristig vom Land geschaffenen Zwischenunterbringungen sind nach Angaben der Staatskanzlei 170 Menschen aus der Ukraine untergebracht. Solche Zwischenunterbringungen dienten ausschließlich der Aufnahme von ukrainischen Kriegsflüchtlingen und seien eine erste Anlaufstelle, wenn keine unmittelbare Unterbringung in den Kommunen möglich sei. Neuzugänge würden dort erfasst und anschließend auf Kommunen verteilt.

Ein dauerhafter Aufenthalt in Zwischenunterbringungen ist laut Staatskanzlei nicht vorgesehen. Derzeit habe das Land ein Hotel in Halberstadt sowie eines in Merseburg mit jeweils 150 und 200 Plätzen gemietet.