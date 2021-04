"Nicht zufriedenstellend", "komplette Enttäuschung", "keinerlei Ansatzpunkte zur Bewältigung der Probleme an den Schulen": Schon vor der offiziellen Vorstellung der insgesamt 47 Thesen zur Entwicklung einer zukunftsfähigen Schule in Sachsen-Anhalt kommt Kritik.

Die Bildungsinitiative gegen den Lehrermangel in Sachsen-Anhalt bescheinigt dem Schulfrieden ein "nicht zufriedenstellendes Resultat". Statt einer zukunftsorientierten Version von guter Schule zeige das Strategiepapier eine Bestandsaufnahme. Die Linke kritisiert, die Ergebnisse seien eine "komplette Enttäuschung". Bei der Besetzung von Lehrerstellen werde das Papier wenig bis gar nicht helfen. Die SPD kommentiert: "In Sachsen-Anhalt fehlen Lehrkräfte in Größenordnungen." Es gebe keine Lösungsansätze dafür, wie das Problem angegangen werden soll. Viele der Thesen enthielten Selbstverständlichkeiten, die schon seit Jahren angemahnt würden.

Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner (CDU) zeigt sich hingegen zufrieden mit dem Ausgang der Gespräche mit insgesamt 18 Initiativen, Expertinnen und Schulvertreterinnen und -vertretern.

Bildungsminister Marco Tullner (CDU): "Ein Ergebnis, dass sich sehen lassen kann." Bildrechte: Screenshot Youtube-Livestream Land Sachsen-Anhalt Er nannte die Broschüre einen "in Papier gegossenen Konsens". Die 75.000 Unterschriften der Volksinitiative seien der Impuls gewesen, um diese Leitlinien zu entwickeln. "Wir haben ein Ergebnis vorstellen können, dass sich sehen lassen kann. Der Teil Bildung im Koalitionsvertrag ist geschrieben", so der Bildungsminister bei der Bilanz-Pressekonferenz der Schulfriedengespräche.



Der Bildungsminister macht seine Positionen jedoch deutlich: Die Umsetzung müsse sich an der Finanzierbarkeit und an einem Pragmatismus orientieren. Wenn beispielsweise eine bessere Bezahlung von Grundschullehrerinnen und –lehrern umgesetzt werde, müsse man auch die Auswirkungen auf die gesamte Tarifstruktur an anderen Schulformen mitbedenken.

Tullner sagte: "Wir müssen konkurrenzfähig sein. Sollten wir den Beginn einer Massenabwanderung spüren, dann werden wir die ersten sein, die an dieser Stelle handeln."

Am Ende komme es darauf an, dass Kinder die bestmögliche Bildung in einer Vielzahl von Schulformen bekommen.