In Sachsen-Anhalt klagen Schulleiterinnen und Schulleiter über eine hohe Arbeitsbelastung. Das ist das Ergebnis einer Studie der Bildungsgewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die am Dienstag vorgestellt wurde. 94 Prozent der 160 befragten Schulleiter gaben demnach an, auch an Wochenenden oder Feiertagen zu arbeiten. 86 Prozent seien auch abends oder nachts beschäftigt und könnten ihre Pausen nie oder nur selten einhalten.