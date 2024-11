In Sachsen-Anhalt ist eine Diskussion über Schulleiter im Seiteneinstieg entbrannt. Der Grundschulverband Sachsen-Anhalt hat empört auf den Vorstoß des Landes reagiert, die Anforderungen an Schulleiter herabzusetzen. In einer Mitteilung am Donnerstag (21.11.) kritisiert der Verband hauptsächlich, dass auch Leute ohne Studienabschluss oder Abitur eingestellt werden könnten.