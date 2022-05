Über die genaue Leistungsbeschreibung für das Gutachten hatten die Koalitionspartner länger gestritten. Die CDU will so etwaige Doppelstrukturen im Gesundheitswesen ausmachen. In der SPD hofft man hingegen auf Erkenntnisse zum Aufbau weiterer Versorgungszentren, wie derzeit in Havelberg.