In der kommenden Woche sind auch in Sachsen-Anhalt neue Bauernproteste angekündigt. Die Bundesregierung hatte am Donnerstag angekündigt, ihre Pläne abzuschwächen. So sollen etwa landwirtschaftliche Fahrzeuge doch von der Kfz-Steuer befreit bleiben. Die Subventionen auf Agrardiesel sollen zudem nicht sofort, sondern schrittweise abgeschafft werden.