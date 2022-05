Habeck hat gestern ganz klar gesagt bekommen, dass wir uns darauf verlassen, dass der Bund uns garantiert, dass wir in den nächsten Monaten weiter Gas und Öl aus Russland kriegen.

Im Interview mit MDR AKTUELL hob Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister zudem die besondere Notwendigkeit von Gas- und Öl-Lieferungen für den Chemiepark hervor. Unternehmen aus der ganzen Welt seien hier angesiedelt. Reduzierte oder ausbleibende Lieferungen würden viele Arbeitsplätze gefährden und die Produktion in ganz Deutschland in Schwierigkeiten bringen. Die Ölversorgung in Ostdeutschland ist stark abhängig von der russischen Druschba-Pipeline. Die beiden großen Raffinerien Leuna und Schwedt werden bisher mit russischem Öl aus der Pipeline versorgt.