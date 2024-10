Alljährlich im Herbst bietet sich im Südwesten von Sachsen-Anhalt ein faszinierendes Schauspiel: Abertausende Kraniche machen auf ihrem Zug nach Süden Rast am Stausee Kelbra. Unter Naturfreunden ist das längst kein Geheimtipp mehr. Zu hunderten kommen sie in dieser Zeit an den See, ausgerüstet mit Ferngläsern, um die majestätischen Vögel zu beobachten.