In der Corona-Politik drohte er Ende März, die Corona-Notbremse auch gegen den Widerstand der Ministerpräsidenten durchzudrücken. Am Ende kam die umstrittene Maßnahme. Gerade Reiner Haseloff hat sie seitdem immer wieder scharf kritisiert. Das Verhältnis zu Müller hat dabei offenbar keine Risse bekommen. Müller, der auch das Landtagswahlprogramm der CDU mitgestaltete, beginnt Sätze gerne mit "Reiner Haseloff in Magdeburg und ich in Berlin …"